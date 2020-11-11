Песков назвал одно из главных политических событий 2020 года в России

Чрезвычайно важным событием в политической жизни России в 2020 году стало принятие поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отказался комментировать результаты исследования Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, которые показали, что словами 2020 года стали «самоизоляция» и «обнуление», передает ТАСС.

«Я не знаю, каким образом они [специалисты] пришли к этому выводу, поэтому не берусь это комментировать», – объяснил Песков.

По его словам, поправки в Конституцию были чрезвычайно важным событием внутренней политики и жизни страны в целом. «Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно», – заявил Песков.

Также он добавил, что речь идет обо всех поправках к Конституции, а не только о касающейся «обнуления» сроков нахождения на высшем государственном посту действующего президента России Владимира Путина.

Ранее авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года «локдаун» (lockdown) или режим изоляции, вводившийся в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом.