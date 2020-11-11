Названа основная версия крушения самолета телеведущего Колтового

Основной версией крушения самолета телеведущего Александра Колтового в Подмосковье является техническая неисправность, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

«Согласно показаниям очевидцев и изученным видеозаписям, имеются основания полагать, что винт легкомоторного самолета не работал в момент столкновения с землей, в ходе дополнительного осмотра воздушного судна на месте происшествия установлено, что масляный бак был пуст. В этой связи рассматривается ряд версий авиапроисшествия, в числе приоритетная – техническая неисправность воздушного судна», – сказала Марковская ТАСС.

В субботу возле поселка Чкаловский в Московской области разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Одним из погибших оказался телеведущий Александр Колтовой, который с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале «НТВ». В июле Колтовой говорил, что получил лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, однако имеет всего лишь 100 часов налета. Позже стало известно, что погибшая с Колтовым женщина оказалась не супругой телеведущего.

По словам источника в правоохранительных органах, полет самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. В аэропорту заявили, что самолет перед вылетом прошел все предполетные проверки.

По словам общественного инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко, Колтовой погиб, потому что пытался отвести самолет от домов. В СК считают, что основными причинами катастрофы стали ошибка при пилотировании и неисправность самолета.