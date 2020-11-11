Кремль в связи с назначением Якушева заявил о неизменности функций полпреда

Функции полномочного представителя президента в федеральном округе хорошо известны, они не меняются с назначением экс-главы Минстроя Владимира Якушева на должность полпреда в Уральском федеральном округе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Функции полпреда не меняются, они хорошо известны. Прежде всего, это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас, имеется в виду перед лицом опасности эпидемии», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, какие задачи перед новым полпредом ставит президент и отличаются ли они от задач, стоявших перед его предшественником.

По его словам, решений по дальнейшему трудоустройству Цуканова пока не принималось.

«Пока, вы знаете, что каких-либо решений по Цуканову не принималось, поэтому я анонсировать ничего не буду», – заявил Песков в ответ на вопрос о том, будут ли рассматривать кандидатуру бывшего полпреда для назначения на другие федеральные должности.

Напомним, в понедельник президент Владимир Путин своим указом освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в УрФО и назначил Владимира Якушева.