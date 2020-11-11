Ветеринары отправились на поиски «чупакабры» в Удмуртии

В удмуртском поселке Малая Венья ветеринары и глава населенного пункта проверяют сведения о «чупакабре», которая потрошит кроликов и кур местных жителей, сообщил пресс-секретарь администрации Завьяловского района Константин Садыков.

Глава Удмуртии Александр Бречалов озвучивал сообщение жительницы Малой Веньи, которая жаловалась на «чупакабру», потрошившую кур и кроликов в поселке. Он поручил мэрии Завьяловского района разобраться в ситуации.

«Заявитель не указал свой адрес, и поэтому сейчас глава сельского поселения с районной ветеринарной станцией обходят дворы в деревне, чтобы узнать обстановку и оценить ситуацию. Это небольшое поселение, с жителями порядка 2 тыс. человек. Село близко к Ижевску находится. Проводится проверка», – сказал РИА «Новости» Садыков.

По его словам, случившемуся найдут официальное объяснение. «Сообщения о «чупакабре» периодически всплывает у нас, и год назад, и два года назад были сообщения, что кур массово убило какое-то животное, но всему этому есть логическое объяснение, это были куницы или лисы», – добавил собеседник.

В сентябре 2019 года в Благовещенске неизвестное животное выпотрошило 14 кроликов и 20 кур. Местные жители предположили, что это проделки «чупакабры», однако в минприроды Башкирии заверили, что это могли сделать хорьки, куницы или бродячие собаки.