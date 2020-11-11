Открыто автомобильное движение по ЦКАД-3

Автомобильное движение запущено по ЦКАД-3 – самому длинному участку Центральной кольцевой автодороги.

ЦКАД-3 проходит по территории севера и северо-востока Московской области и соединяет автомобильные дороги М-11 «Нева» и М-7 «Волга».

Максимальная разрешенная скорость движения по новой трассе – 110 км/ч. Ее длина составляет 105,87 км (включая 17 мостов, 5 экодуков и 47 путепроводов). Строительство участка велось с 2016 года, генподрядчиком работ выступал «ДСК Автобан». Стоимость проекта составила 100,8 млрд рублей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер России Марат Хуснуллин, министр транспорта Виталий Савельев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«Сегодняшний участок, который мы открываем, для нас является особым, потому что с открытием этого участка мы пересекли так называемый экватор ЦКАДа. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня уже будет работать полноценно. Мы очень надеемся, что к концу года еще порядка 100 км ЦКАДа поедет, и нам только останется небольшая часть на следующий год», – передает ТАСС слова Хуснуллина.

Минимальная стоимость проезда по ЦКАД-3 при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составит 255 рублей, или 2,4 рубля за километр, для грузовых – 830 рублей.

При этом на ЦКАД будет действовать безбарьерная система оплаты Free-flow. Автомобили будут без остановок проезжать через рамку с оборудованием фиксации проезда, а оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете.

Всего на ЦКАДе будет установлено 12 рамок Free-flow, четыре из которых – на ЦКАД-3.

Штраф за неоплату проезда составит 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей, 5,5 тыс. руб. – для грузовых. При этом у водителя будет возможность оплатить проезд в течение двух месяцев после официального оповещения о нарушении. В случае, если плата так и не будет внесена, автомобилист оплатит и штраф, и стоимость проезда.

На ЦКАД-3 также внедрена система «Умная дорога», разработанная компанией «Национальная телематическая система». Это технология автоматического управления дорожным движением. Она получает с датчиков и камер информацию об авариях и заторах, скорости и плотности транспортных потоков, появлении на дороге посторонних предметов, пешеходов или животных. Все значимые данные будут выводиться на информационные табло вдоль трассы, а также рассылаться в специальные приложения на смартфоны водителей, уточнили в госкомпании.