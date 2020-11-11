Назван третий член экипажа сбитого Азербайджаном российского Ми-24

Третьим выжившим членом экипажа российского вертолета Ми-24, который был сбит из ПЗРК азербайджанскими военными в нагорном Карабахе, оказался штурман Владислав Г..

Отмечается, что как только снаряд попал в вертолет, Владислав открыл дверь и выпрыгнул. Самое интересное, что он отделался всего лишь легкими травмами, пишет «Московский комсомолец».

В понедельник два члена экипажа российского Ми-24 погибли, еще один пострадал при падении вертолета на территории Армении. Как уточнили в Минобороны России, сопровождавший автоколонну 102-й российской военной базы вертолет подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. При этом в Минобороны России заявили, что Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий.

В Баку признали, что Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24, опасаясь возможных провокаций с армянской стороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24.

МИД России позитивно оценило признание вины Азербайджаном в трагическом инциденте с Ми-24, обратив внимание на заверения Баку в том, что будет проведено оперативное расследование и виновные будут наказаны.

Во вторник генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту произошедшего.