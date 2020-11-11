Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов.

По данным Московской биржи на 10.00 индекс Мосбиржи вырос на 0,2% и достиг отметки 3004,63 пункта, индекс РТС – на 0,27%, до 1236,14 пункта, передает ТАСС.

К 10.7 индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3020,63 пункта (+0,73%), индекс РТС прибавлял 1,37% и находился на отметке 1249,73 пункта.