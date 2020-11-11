Рубль снизился к доллару Рубль вырос к доллару 11 ноября 2020, 10:15 Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,13%, до 76,4475 рубля, курс евро – на 0,11%, до 90,2975 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10.00, передает ТАСС. К 10.ю12 курс доллара находился на уровне 76,11 руб. (-0,57%), евро опускался до 89,9875 руб. (-0,46%). Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

