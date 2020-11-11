«Алмаз-Антей» досрочно выполнил план по поставкам С-400 Минобороны

Концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны России заключительный в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», досрочно исполнив обязательства по гособоронзаказу, сообщили в пресс-службе концерна.

«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России очередной, заключительный в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В свою очередь генеральный директор концерна Ян Новиков отметил, что обязательства перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 «Триумф» выполнены «в полном объеме и досрочно».

Напомним, первый в 2020 году полк С-400 Минобороны получило в марте, второй поступил в войска в августе, третий в сентябре.