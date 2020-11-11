Пашинян заявил о риске потерять Степанакерт без соглашения по Карабаху

Армения была вынуждена подписать соглашение по прекращению войны в Нагорном Карабахе, чтобы избежать военного коллапса, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Пашинян заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook, что «если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран», передает ТАСС.

«Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение», – отметил он.

Напомним, во вторник ночью премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. При этом президент Армении Армен Саркисян узнал об этом из СМИ.

Позже российский лидер Владимир Путин раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта.

После началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах. При этом президент Азербайджана уточнил, что миротворцев разместят Россия и Турция.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разъяснила вопрос о размещении миротворцев России в Карабахе.

Во вторник был опубликован полный текст заявления президента России Владимира Путина, премьера Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева о прекращении огня в Карабахе. В нем не упоминается Турция.

Путин заявил, что ситуация в Нагорном Карабахе – это «по-настоящему большая трагедия», Москва рассчитывает на установление долгосрочного мира в регионе. Президент России отметил мужество Алиева и Пашиняна, которое они проявили при принятии решения по урегулированию в Нагорном Карабахе.