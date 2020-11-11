Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей, сообщила советница экс-главы государства и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.

«У меня одна просьба к суду – оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят – сидят из-за того, что не передали меня. Я выдержу все», – процитировала она речь Атамбаева в суде, передает РИА «Новости».

Ранее Атамбаев был водворен в следственный изолятор Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, а принятое ранее решение суда об его освобождении под домашний арест признали незаконным.

Напомним, в Бишкеке с утра 5 октября вспыхнули беспорядки на центральной площади Ала-Тоо, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Позже Атамбаев был задержан спецназом Киргизии в особняке в Кой-Таше.