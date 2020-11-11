Соседи участницы конфликта в родительском чате рассказали о необычном поведении ее семьи

С момента смертельной драки после конфликта в родительском чате семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна ведет себя нетипично, рассказали соседи.

Жильцы дома рассказали, что со дня драки семья якобы не появляется дома, их «уже очень давно не видели», передает портал V1.ru.

По их словам, обычно в квартире семьи было шумно, однако сейчас там «даже днем и вечерами тишина».

«Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных. Мы не сильно близко с ними общались и никогда не горели желанием», – предположили соседи.

Сообщается, что у входной двери в квартиру женщины скопилась большая стопка счетов и рекламных буклетов, также закрылся гараж возле частного дома Мелконяна.

Ранее СМИ публиковали фрагмент переписки в родительском чате одной из школ, где отец-одиночка Роман Гребенюк заявляет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет».

После мужчине пригрозил брат женщины, Арсен Мелконян. Они решили встретиться и обговорить возникшие разногласия, однако отца-одиночку избили, он умер в реанимации, не приходя в сознание.

На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого Арсена Мелконяна, брата участницы конфликта, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил это дело на контроль центрального аппарата ведомства.