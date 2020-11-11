Соседи участницы конфликта в родительском чате рассказали о необычном поведении ее семьи

Взгляд
11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 08:59  |  vz.ru
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Смена хозяина Белого дома ускоряет строительство «Северного потока – 2»

Завершать строительство «Северного потока – 2» надо как можно быстрее CLEMENS BILAN/ЕРА/ТАСС
Победа Джо Байдена может изменить отношение США к строительству «Северного потока – 2». Ведь, с одной стороны, демократ не связан с нефтегазовыми кругами, с другой – постарается не усложнять отношения с Германией и деликатно решить этот вопрос. Но мягкая позиция Байдена по отношению к газопроводу может обернуться для него обвинениями со стороны республиканцев. Будет ли достроен газопровод? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Байден обойдется без поздравлений от России

Байден считает, что его президентство уже нельзя предотвратить, но так ли это? Andrew Harnik/AP/ТАСС
Лидеры России и Китая стали одними из немногих, кто не поздравил Джо Байдена с победой над Дональдом Трампом. При этом в Пекине рады избранию Байдена, а Москве это не сулит ничего хорошего. Официально заминка связана с оспариванием результатов выборов в самих США, но даже без этого у российской власти есть основания проигнорировать смену власти в Белом доме и не тратить бумагу на поздравления. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Распад американской демократии выдают за ее торжество

Сергей Худиев, публицист, богослов
Все, чем Запад мог хвалиться – свободные и честные выборы, свобода информации, доверие к своим гражданам – быстро разваливается. Это грандиозная трагедия, и происходящее определенно не делает мир лучше. Подробности...
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Армения проиграла вторую карабахскую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
9 ноября было согласовано трехстороннее соглашение между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении огня. И оно стало крайне тяжелым для Еревана. Но вина за такой итог войны лежит исключительно на самой Армении. Подробности...
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Глобалисты нанесли контрудар по Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались пять-семь лет назад. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
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    Соседи участницы конфликта в родительском чате рассказали о необычном поведении ее семьи

       11 ноября 2020, 08:47
    Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
    Текст: Наталья Ануфриева

    С момента смертельной драки после конфликта в родительском чате семья сестры жителя Волгограда Арсена Мелконяна ведет себя нетипично, рассказали соседи.

    Жильцы дома рассказали, что со дня драки семья якобы не появляется дома, их «уже очень давно не видели», передает портал V1.ru.

    По их словам, обычно в квартире семьи было шумно, однако сейчас там «даже днем и вечерами тишина».

    «Может быть, скрываются где-то, скорее всего, у родных. Мы не сильно близко с ними общались и никогда не горели желанием», – предположили соседи.

    Сообщается, что у входной двери в квартиру женщины скопилась большая стопка счетов и рекламных буклетов, также закрылся гараж возле частного дома Мелконяна.

    Ранее СМИ публиковали фрагмент переписки в родительском чате одной из школ, где отец-одиночка Роман Гребенюк заявляет, что «вопрос надо решать, а не сопли жевать», на что сестра нападавшего ему отвечает, что он сам «сопли жрет».

    После мужчине пригрозил брат женщины, Арсен Мелконян. Они решили встретиться и обговорить возникшие разногласия, однако отца-одиночку избили, он умер в реанимации, не приходя в сознание.

    На сайте управления МВД по Волгоградской области сообщается, что в отношении подозреваемого Арсена Мелконяна, брата участницы конфликта, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил это дело на контроль центрального аппарата ведомства.


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