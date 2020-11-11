Ученые получили эффективное вещество от коронавируса из организма лам

Специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом из организма лам.

Исследователи ввели в животное фрагмент белка-шип (S-белок) SARS-CoV-2. Спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы учеными были обнаружено, что ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Science.

Затем специалисты идентифицировали нанотела, которые сильнее всего связываются с новым коронавирусом.

Исследователи выяснили, что доля нанограмма антител способна спасти миллионы клеток от заражения.

Также специалисты отметили, что антитела лам, которые значительно меньше человеческих и более стабильны, способны лучше нейтрализовать SARS-CoV-2, в перспективе с их помощью можно будет также создать лекарства для лечения COVID-19.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что прием мелатонина – гормона, который регулирует цикл сна и бодрствования, может оказывать позитивный эффект при лечении COVID-19.