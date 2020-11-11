Заявивший о нарушениях на выборах в США отказался от показаний

Сотрудник почты из штата Пенсильвания Ричард Хопкинс, заявивший о нарушениях при приеме бюллетеней на выборах, отказался от своих показаний, сообщили участники брифинга о расследовании дела о предполагаемых фальсификациях.

По информации Washington Post, работник службы Ричард Хопкинс утверждал, что начальник отделения почтовой службы в Пенсильвании инструктировал подчиненных подписывать полученные после дня выборов бюллетени задним числом, передает ТАСС.

Однако 8 ноября Хопкинс заявил сотрудникам офиса генерального инспектора Почтовой службы США, что его обвинения не являются правдой, и подписал заявление об отказе от показаний, отмечается в публикации. Офис генерального инспектора уведомил на брифинге членов Конгресса о данном решении Хопкинса.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.