Ученый объяснил потепление климата в России Осень в России назвали «украинской» Синоптики рассказали о погоде в Москве 11 ноября 2020, 06:03 Текст: Антон Антонов

Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит ноль–два градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус трех градусов. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 758 мм ртутного столба. В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от минус одного до четырех градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус пять градусов, передает ТАСС.

