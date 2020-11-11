Менеджер намекнул на новый бой Нурмагомедова

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, намекнул, что объявивший о завершении карьеры россиянин может провести еще один бой.

Нурмагомедов провел 29 боев, во всех одержав победу. Абдель-Азиз в Twitter опубликовал сообщение «30–0». Глава UFC Дэйна Уайт также говорил, что Нурмагомедов, по его мнению, проведет еще один бой, чтобы довести число побед до 30, передает РИА «Новости».

В своем последнем поединке Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Нурмагомедов заявил о завершении карьеры.