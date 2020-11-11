Демократы продемонстрировали намерение вернуться к расследованиям против Трампа

Демократы Палаты представителей Конгресса США потребовали сохранить данные расследований, которым, по их словам, мешала администрация Дональда Трампа.

Председатели 21 комитета Палаты представителей направили соответствующие обращения в Белый дом и как минимум в 50 правительственных ведомств. Washington Post пишет, что такой шаг указывает на планы продолжить изыскания, связанные с Трампом, передает ТАСС.

В письме говорится, что за четыре года Белый дом «препятствовал многочисленным расследованиям Конгресса, отказываясь предоставить необходимую информацию». По мнению конгрессменов, необходимо «обеспечить, чтобы любые данные, которые ранее запрашивал Конгресс, а также информация, хранение которой предписано законом, были сохранены и содержались надлежащим образом в архиве, чтобы их легко можно было найти». Обеспечить сохранность данных должен и сам президент США, говорится в заявлении демократов.

В сентябре 2019 года демократы в Конгрессе США запустили процедуру импичмента Трампа, утверждая, что президент США якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Джо и Хантера Байденов. Подконтрольный республиканцам Сенат оправдал Трампа.