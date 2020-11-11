Запланирован полет инспекторов Франции над Россией

Миссия Франции выполнит наблюдательный полет над Россией, сообщил глава российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Полет запланирован в период с 9 по 13 ноября. Он пройдет в рамках Договора по открытому. Французские наблюдатели полетят на румынском Ан-30. Самолет взлетит с аэродрома Кубинка. Маршрут согласован, представители России будут находиться на борту самолета и контролировать параметры полета, а также использование аппаратуры, передает РИА «Новости».

Напомним, США объявили о намерении выйти из Договора по открытому небу с 22 ноября. Россия объявила о намерении «полностью следовать всем правам и обязательствам» в рамках договора, пока соглашение остается в силе. В Москве также предупредили о наличии плана «Б» на случай окончательного выхода США из ДОН.