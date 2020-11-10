Вдове Шона Коннери грозит срок за налоговые преступления в Испании

Вдове британского актера Шона Коннери Мишелин Рокбрюн может грозить лишение свободы и крупный штраф по делу о налоговом мошенничестве в Испании, сообщает газета Sun.

Испанские власти уведомили 91-летнюю вдову актера о том, что ей может быть предъявлено обвинение, а дело будет передано в суд. Сама Рокбрюн отрицает причастность к налоговым махинациям, передает РИА «Новости».

«Официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и назначенного судом разбирательстве против нее были дважды отправлены на Багамы [где проживает вдова Коннери], но власти Испании пока еще не получили ответа», – сообщили Sun источники.



В Испании супружеская пара подозревается в налоговом мошенничестве вокруг принадлежавшего чете Коннери особняка в Марбелье. В 1999 году виллу продали и снесли, а на ее месте возвели многоквартирный дом с нарушением нормативов. В рамках дела были осуждены адвокаты актера, мэр Марбельи и шесть сотрудников городского совета.



По информации издания, Рокбрюн в Испании может грозить тюремное заключение и штраф в размере 21 млн фунтов стерлингов (27,8 млн долларов США).

Напомним, британский актер Шон Коннери умер 31 октября в возрасте 90 лет. Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера.