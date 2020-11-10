Спектаклю Богомолова присудили «Золотую маску»

Постановка «Иранская конференция» Виктора Рыжакова в Театре наций и спектакль «Преступление и наказание» Константина Богомолова в театре «Приют комедианта» были названы лучшими драматическими постановками на театральной премии «Золотая маска».

«Что касается нашего спектакля, команда замечательных артистов говорит о самых важных вопросах, которые нас всех волнуют. Мы развеяли миф о том, что замечательные артисты все вместе не могут существовать, а «Иранская конференция» доказала, что еще как могут», – цитирует ТАСС Рыжакова.

И Богомолов, и Рыжаков поблагодарили организаторов фестиваля и премии за то, что несмотря на все сложности, мероприятие состоялось. «Огромное спасибо «Золотой маске» и жюри, всей большой команде. Мы ужасно счастливы. Огромное спасибо, что «Маска» состоялась, несмотря на это трудное время. Спасибо Марине Евсеевне (Ревякиной, гендиректору фестиваля – прим. ВЗГЛЯД) и всей команде благодаря тому, что они смогли создать этот праздник», – отметил Богомолов.

Ранее сообщалось, что первыми лауреатами театральной премии «Золотая маска» стали создатели спектаклей в жанре оперетта/мюзикл.