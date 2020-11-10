Подмосковного бизнесмена арестовали за убийство четырех оленей

Сооснователь компании «Чистая линия», занимающейся производством мороженого, Гагик Эвоян арестован за незаконную охоту на оленей в Московской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Гагика Эвояна заключили под стражу по делу о браконьерстве. Следствие считает, что причастен к незаконной охоте на оленей в Дмитровском городском округе», – пояснил собеседник ТАСС.

Между тем руководитель пресс-службы ГУ МВД Подмосковья Татьяна Петрова пояснила, что в полицию поступили сведения о застреленных неподалеку от деревни Быково в Дмитровском городском округе четырех оленях. Ущерб составил 40 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.

Правоохранители задержали троих охотников от 48 до 57 лет. Всех их заключили под стражу. «В ходе обысков по месту проживания одного из подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли 10 единиц гладкоствольного и нарезного оружия, боеприпасы, а также внедорожник, на котором осуществлялась незаконная охота, и микроавтобус, перевозивший туши убитых животных. При осмотре территории принадлежащей ему фермы обнаружен могильник с останками животных, которые были изъяты для проведения экспертизы», – уточнила Петрова.

Ранее в Хабаровском крае нашли останки погибшего краснокнижного тигра, в региональном минприроды сообщили, что может быть заведено уголовное дело.