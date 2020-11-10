Лукашенко: «Протестуны» не возьмут Белоруссию «тепленькой»

«Протестуны» и «беглые» политики, уехавшие в Польшу и Литву, не возьмут Белоруссию «тепленькой», республика выстоит, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с главой Федерации профсоюзов республики Михаилом Ордой.

«Наши же «протестуны» и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь «тепленькой». Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь «тепленькой». Мы выстоим. Но будет непросто», – передает его слова «Беларусь сегодня».

При этом Лукашенко добавил, что несмотря на сложности в экономике, обусловленные пандемией коронавируса, власти республики постараются сохранить нынешний уровень жизни, но «и людям, трудовым коллективам надо обеспечить понимание ситуации». «Тот, кто наберется мужества, силы и выдержит, тот сохранится и сохранит свое государство», – сказал он.

Президент высказал пожелание, чтобы в условиях «чехарды и психоза» коронавируса профсоюзы понимали, что кому-то это выгодно. «Сейчас мы уже видим – кому. Мир сейчас начали перекраивать, и COVID-19 – это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики?» – заметил он.

Лукашенко привел в качестве примера Евросоюз, чей ВВП «рухнет на 20%» и часть стран которого уже демонстрируют падение экономики. Кроме того, наблюдается спад в США, что повлияет на всю мировую экономику, уменьшился ВВП Китая, указал Лукашенко.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции.

В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Кроме того, участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.