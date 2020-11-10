Путин заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Владимир Путин, говоря о попытках вмешательства извне во внутренние дела стран, участвующих в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), подчеркнул, что Белоруссия сейчас испытывает беспрецедентное давление извне, указал на недопустимость навязывания стране тех или иных решений.

«Еще одним неприкрытым вызовом нашей общей безопасности являются участившиеся попытки прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС», – передает РИА «Новости» слова Путина на заседании совета глав государств-членов ШОС.

По его словам, речь идет о «грубом нарушении суверенитета, стремлении внести раскол в общество, изменить вектор развития государства, разорвать веками складывающиеся и уже сложившиеся политические, экономические и гуманитарные связи».

«Под таким ударом внешних сил оказалась и Белоруссия, являющаяся наблюдателем в Шанхайской организации сотрудничества. После прошедших в стране президентских выборов наши белорусские друзья испытывают беспрецедентное давление, противостоят санкциям и провокациям, развязанной против них информационной и пропагандистской войне. Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самими спокойно во всем разобраться и предпринять необходимые шаги», – подчеркнул президент России.