Президент Эстонии ушла на самоизоляцию

Эстонский лидер Керсти Кальюлайд отправилась на самоизоляцию после того, как вступила в контакт с инфицированным коронавирусом человеком.

«Во время поездки в Вильянди в пятницу [6 ноября] я встретилась с человеком, у которого позже был диагностирован COVID-19. Я считаюсь близким контактом и поэтому нахожусь в самоизоляции до понедельника [16 ноября] в соответствии с инструкциями департамента здоровья», – цитирует сообщение президента Эстонии ТАСС.

Она добавила, что отменила все личные встречи, назначенные на эту неделю. Глава государства добавила, что у нее хорошее самочувствие, она не наблюдает симптомов заболевания и планирует сдать тест на коронавирус.

Во вторник коронавирус подтвердился у министра обороны Украины Андрея Тарана.