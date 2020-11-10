НПО Спецматериалов обвинили в поставке МВД китайских шлемов под видом своей разработки

Руководство научно-производственного объединения Спецматериалов заподозрили в поставке в НПО «Специальная техника и связь» МВД более 40 тыс. китайских защитных шлемов под видом собственной разработки, ущерб составил 48 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следствие считает, что руководство АО «НПО Спецсматериалов» предоставили ведомственной комиссии Главного управления НПО СТиС МВД образец защитного шлема «Колпак-1» модели «К-1СБ» с технической и конструкторской документацией к нему, выдавая за собственную разработки. При этом у НПО не было необходимого оборудования для производства таких шлемов», – сообщил источник ТАСС.

Ведомственная комиссия СТиС МВД рекомендовала данную модель шлема для принятия на вооружение органов внутренних дел. «В результате с августа 2017 года по февраль 2020 года НПО Спецматериалов закупило в Китае 40 тыс. 750 защитных шлемов модели FBK-208 стоимостью не менее 1200 рублей каждый и поставили их в МВД, что не соответствует условиям госконтракта. Таким образом, ущерб бюджету России составил 48 млн рублей», – сказал источник. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и халатности.

Основными заказчиками продукции АО «НПО Спецматериалов» являются Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, Центробанк, предприятия Росатома, ведущие государственные корпорации, банки и объекты транспорта и инфраструктуры.