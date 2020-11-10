Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

Российский рынок акций открылся падением биржевых индексов.

По данным Московской биржи на 10.00 индекс Мосбиржи снижался на 0,73% и достиг отметки 2965,92 пункта, индекс РТС – на 0,96%, до 1224,45 пункта, передает ТАСС.

К 10.13 индексы ускорили падение. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 2948,54 пункта (-1,31%), индекс РТС терял 1,74% и находился на отметке 1214,75 пункта.