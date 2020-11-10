Экс-форвард «Спартака» прокомментировал скандальное видео с Дзюбой

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко поделился мнением о сливе интимного видео с участием капитана сборной России Артема Дзюбы.

По его мнению, сложившаяся ситуация пойдет 32-летнему форварду петербургского «Зенита» только на пользу.

«Для Дзюбы чем хуже – тем лучше. Я неоднократно говорил, что для Артема чем хуже обстановка вокруг него, чем она скандальнее и напряженнее, тем больше у него мотивации доказать всем вокруг, чего он на самом деле стоит. Лучшей мотивации для него не придумаешь: в подобных стрессовых ситуациях он не был никогда. Он сумел абстрагироваться и забить «Краснодару» победный мяч», – передает «Матч ТВ» слова Калиниченко.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся в соцсетях. Поддержать молодого человека решили и пользователи Сети, начав публиковать откровенные фотография со словами поддержки в адрес футболиста. Посты сопровождаются хештегом #ЯМЫДЗЮБА.