После пожара с пятью погибшими в Казани возбудили дело

Прокуратура Татарстана взяла на особый контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту пожара в Казани, где погибли пять человек, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«По факту пожара в здании на Адмиралтейской улице возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре республики», – передает ТАСС сообщение надзорного ведомства.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Татарстану, сообщение о пожаре поступило в 03.55. Горело помещение на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) вывшего производственного предприятия. В ходе тушения были обнаружены тела пяти погибших мужчин. В 04.30 была объявлена ликвидация открытого горения на площади ориентировочно 100 кв. метров, уточнили в пресс-службе.

Напомним, в субботу тела четырех погибших были обнаружены на месте пожара в Самаре.