Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 10 ноября 2020, 05:45 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня вторника в столице будет 3 градуса тепла. К вечеру температура воздуха в Москве опустится до 2 градусов выше ноля. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется северо-западный, силой 4-5 м/с, местами с порывами до 17 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

