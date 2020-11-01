На Всероссийскую киберспортивную школьную лигу РДШ зарегистрировалось более 3 тыс. человек

Всего за два дня с начала регистрации на Всероссийскую киберспортивную школьную лигу Российского движения школьников (РДШ) зарегистрировались более 3 тыс. человек, рассказал на стенде киберспорта РДШ в «Артеке» киберспортсмен Алексей Микушин.

Всего за два дня с начала регистрации на Всероссийскую киберспортивную школьную лигу Российского движения школьников (РДШ) зарегистрировались более 3 тыс. человек, рассказал на стенде киберспорта РДШ в «Артеке» киберспортсмен Алексей Микушин.

О старте Лиги ее организатор Российское движение школьников объявило 29 октября. Сейчас стенд Лиги ежедневно собирает сотни любителей компьютерных игр, собравшихся в «Артеке» на финал «Большой перемены», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Микушин – киберспортсмен, который 1 сентября 2020 года в ходе Всероссийского онлайн-урока обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь организовать чемпионат школьникам, увлеченным компьютерными играми. Одним из посетителей стенда стал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он уточнил у киберспортсмена, в какой дисциплине собирается выступать Микушин и его команда, и пожелал им победы.

«У нас очень насыщенное оснащение стенда: есть консоли, компьютеры, станции, VR, поэтому на стенде все время есть дети. Тех, кто еще не сталкивался с этим, мы обучаем, показываем, подсказываем. Рассказываем, что киберспорт – это не только порубиться в игрушку, это взаимодействие, стратегия», – отметил Микушин.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом президента 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системе ценностей.

В настоящий момент Российское движение школьников объединяет свыше 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов и реализует 27 федеральных проектов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, дизайн, самоуправление. Три входят в национальный проект «Образование».