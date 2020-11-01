Мужчины в карнавальных костюмах напали с ножом на прохожего в Петербурге

Двое мужчин вечером 31 октября напали с ножом на прохожего в Калининском районе Петербурга.

Инцидент произошел на проспекте Науки. Двое неизвестных в масках и оранжевых жилетках избили и ударили ножом 53-летнего мужчину, затем сели в автомобиль и уехали. На место прибыли сотрудники полиции, передает «Телеканал 78».

Пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными травмами и колото-резаной раной.

Ранее сообщалось, что в канадском городе Квебек неизвестный мужчина «в средневековой одежде» с холодным оружием напал на людей, погибли два человека, пострадали пятеро.