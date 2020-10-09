Швейцарский политик связал надежды на решение конфликта в Карабахе с Путиным

Президент России Владимир Путин является единственным политиком, который может добиться результатов в процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, заявил политик из Христианско-демократической народной партии Швейцарии Филиппо Ломбарди.

«Возможно, Путин – единственный, кто может чего-то добиться. Но он должен убедить Армению уступить хотя бы часть оккупированной территории», – цитирует РИА «Новости» Ломбарди.

В пятницу в Москве проходят переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе. К настоящему моменту переговоры длятся уже более пяти часов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Кроме того, Кремль пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для проведения консультаций по указанным вопросам при посредничестве министра иностранных дел России. В пятницу власти Армении и Азербайджана подтвердили готовность к консультациям в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.