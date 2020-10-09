Опубликована переписка пытавшейся продать дочь в Москве матери

Мать, которая выставила на продажу новорожденную дочь в Москве, писала предполагаемым покупателям, что на вырученные от продажи ребенка деньги хочет купить дом. Об этом свидетельствует переписка, опубликованная в СМИ.

Подозреваемая является уроженкой Дагестана, она вступила в контакт с возможными покупателями 14 сентября. Девушка объяснила, что скоро ей предстоят роды, но воспитывать и содержать четвертого ребенка в одиночку не готова. Продажей новорожденного она хотела улучшить свое материальное положение, передает РЕН ТВ.

«Вознаграждаю 300 тыс., с Дагестана, есть трое детей. Воспитываю одна. Хочу дом купить, добавить деньги», – писала мать новорожденной возможным покупателям.

Говоря об условиях этой сделки, многодетная мать просила отвезти ее в Москву, чтобы «избежать лишних сплетен». Она также просила покрыть некоторые расходы. Ей в таком случае достанется «хоть 250 тыс.».

Через неделю переговоров беременной девушке забронировали гостиницу в столице. Она попросила приготовить все для посещения врача и последующей госпитализации в роддоме и отправилась в Москву.

Девушка родила здоровую девочку. В переписке с возможными покупателями она выразила надежду, что ребенок будет счастлив в новой семье. Многодетную мать спросили еще раз, не передумала ли она продавать девочку. В ответ она еще раз подтвердила свои намерения.

«Я не передумала, потому что у меня нет другого выхода. Не говорите «продавать», это звучит грубо. Просто я вам помогу, а вы мне. У меня трое детей, этот ребенок хоть пусть чувствует себя в достатке. Я уверена, вы воспитание лучшее дадите. У меня ничего нет, одна надежда хоть дом взять в деревне. Потихоньку, что-нибудь, как-нибудь, дети растут, а она еще маленькая. Я не смогу. Можете осуждать меня, но я не могу оставить, извините, если грубо», – пояснила она.

На встрече в кофейне, которая состоялась 8 октября, мать задержали оперативники. В момент получения денег предполагаемой покупательницей. На допросе женщина признала вину.

Подтверждено, что подозреваемая пыталась продать малыша из корыстных побуждений. Как сообщили в движении «Альтернатива», несмотря на все предупреждения о том, что ребенка могут ждать плохие, опасные условия, она дала согласие.

«Верхом же цинизма оказалась ее переписка с сестрой, которая обо всем знала, и в которой мать ребенка обсуждала, какие сапоги она себе купит, когда его продаст», – сообщили в организации.

Как сообщили в ГСУ СК по Москве, 25-летняя женщина опубликовала объявление в Сети о поиске приемных родителей для своей дочери. В ходе переписки она потребовала 300 тыс. рублей. В кофейне на востоке Москвы она после получения денег передала ребенка покупательнице, также написала расписку, в этот момент девушку задержали. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Теперь подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.