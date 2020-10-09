В Кремле поздравили Всемирную продовольственную программу с Нобелевской премией

В Кремле поздравляют с Нобелевской премией Всемирную продовольственную программу ООН, которая занимается «благими делами», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, к сожалению, у нас не было возможности следить за этим. У нас очень напряженная повестка дня», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, следили ли в Кремле за вручением премии в этой номинации.

На уточняющий вопрос, сопряжена ли работа этой программы с Россией, Песков отметил, что ему «неизвестно, чтобы эта программа как-то работала здесь».

«Безусловно, мы поздравляем программу ООН. Благими делами занимается», – добавил пресс-секретарь президента.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии мира 2020 года стала Всемирная продовольственная программа ООН.