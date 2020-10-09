В Кремле поздравили Всемирную продовольственную программу с Нобелевской премией

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9 октября, пятница | Последнее обновление — 14:15 | vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада
У России и Турции нашелся новый повод для конфликта
Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев
Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Не надо начинать курить ради защиты от ковида
Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект
Владимир Можегов, публицист
В этом году у Джона Леннона целых два больших юбилея: 80 лет со дня рождения (9 октября 1940) и 40 лет со дня смерти (8 декабря 1980), когда он был застрелен в Нью-Йорке. Кто он, этот человек, родившийся в совершенной безвестности и вознесшийся на вершину успеха? Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Иран включился в конфликт с Карабахом
Обсуждение: 6 комментариев
На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
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