СК проверит сообщения о смерти ребенка от суррогатной матери в Ленобласти

Следователи Ленинградской области проводят доследственную проверку по факту смерти младенца в городе Коммунар, сообщили в пресс-службе областного управления ведомства.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти младенца в городе Коммунар», – сказали РИА «Новости» в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, пятимесячная девочка была рождена суррогатной матерью для семьи из Китая. Местонахождение биологической матери в настоящее время устанавливается.

СК ведет резонансное расследование о продаже иностранцам рожденных суррогатными матерями детей в Москве и Московской области. Первое уголовное дело возбудили в январе по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми») после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. Позднее часть ст.127.1 УК была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК.

По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство РФ в области использования вспомогательных репродуктивных технологий.

По данным СК, детей рожали на продажу суррогатные матери, жившие в съемных квартирах в Москве и области. Все младенцы отправлены в детские дома на время следствия, всего в деле фигурируют 11 детей. Обвиняемыми по делу проходят восемь человек, в том числе гендиректор «Европейского центра суррогатного материнства» Владислав Мельников и три врача.