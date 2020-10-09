Названы возможные преемники Жээнбекова

Готовность президента Жээнбекова уйти в отставку говорит о том, что противоборствующие стороны хотят прийти к компромиссу, сказал газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Марс Сариев. Он рассказал о том, что сейчас происходит в Бишкеке и кто из киргизских политиков может стать новым лидером республики.

«Президент Киргизии поступает очень мудро. Понимая, что республика находится на грани развала, хаоса и гражданских столкновений, он готов уйти в отставку и передать власть заново формируемым легитимным органам. Думаю, что с Жээнбековым достигнута договоренность о мирной сдаче своих полномочий. После отставки ему обеспечат безопасность», – считает эксперт Института общественный политики Киргизии Марс Сариев.

Эксперт убежден, что у элитных групп, как со стороны Жээнбекова, так и со стороны оппозиции, появилась цель прийти к компромиссу. Об этом говорит подписанный Жээнбековым в пятницу указ об отставке правительства и премьера. «Возможные столкновения и кровопролитие может остановить только легитимная власть», – подчеркнул собеседник.

При этом ситуация в Бишкеке сохраняется напряженной. По словам эксперта, в пятницу с раннего утра в центре города снова собираются люди. К ним намерены присоединиться жители из разных регионов, в том числе сторонники Садыра Жапарова (объявивший себя премьер-министром Киргизии) и Омурбека Бабанова (намерен вновь побороться за пост премьера). «Очень сильны позиции криминалитета, поэтому ситуация опасная», – подчеркнул политолог.

Сариев приветствовал состоявшийся ранее телефонный разговор главы ФСБ России Александра Бортникова с первым замсекретаря Совбеза Киргизии Омурбеком Суваналиевым. «Но если сейчас на площади в Бишкеке начнутся столкновения, то произойдет дискредитация всех политических групп, рвущихся к власти, и будет установлен жесткий режим», – уверен собеседник.

Он отметил, что в пятницу в Бишкек прилетел из Баку лидер Социалистической партии Киргизии (не имеет фракции в парламенте текущего созыва) Таалатбек Масадыков, который в прошлом был сотрудником ООН и участвовал в афганском урегулировании. «Эта фигура очень перспективная. Если Жапаров и Бабанов дискредитируют себя, то Масадыков, который не завязан ни на одну клановую группировку, возможно, станет временно исполняющим обязанности премьер-министра», – прогнозирует политолог.

В то же время нельзя окончательно списывать со счетов бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева, который в ходе нынешних беспорядков был освобожден из заключения. В пятницу его сторонники тоже начали собираться в Бишкеке и готовятся противостоять людям Садыра Жапарова. «Атамбаев прекрасно понимает, что нужен мир. Я не думаю, что его сторонники заинтересованы в дестабилизации», – полагает Сариев.

Политолог добавил, что республика не скатилась к полному хаосу только благодаря силовым структурам, чьи сотрудники в гражданской одежде помогают дружинникам патрулировать улицы, а милиции – охранять государственные здания и держать ситуацию под контролем.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность покинуть пост главы республики после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти. Жээнбеков констатировал, что политическая ситуация в Киргизии «достигла критической точки».

Ранее в пятницу состоялось совещание представителей силовых ведомств в МВД республики. На нем исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил о попытках обострить ситуацию в республике со стороны деструктивных элементов.