Названы возможные преемники Жээнбекова

Взгляд
9 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:41  |  vz.ru
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Россия отнимает рынок зерна у стран Запада

США недовольны тем, что Россия кормит мир хлебом Егор Еремов/РИА «Новости»
Вашингтон вынужден признать превосходство России в сельском хозяйстве. За два десятилетия наша страна добилась впечатляющего успеха, из импортера пшеницы став экспортером, потеснив при этом США и Канаду. В этом году Россия имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы, существенно подвинув еще одного крупного игрока на этом рынке. Подробности...
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Германия оказалась слабым звеном новой антироссийской коалиции

В антироссийском тандеме Франция – Германия немцы оказались более слабым звеном Jacques Witt/Pool/ABACAPRESS/Reuters
Германское руководство делает взаимоисключающие заявления. Сначала в берлинском МИДе посулили России санкции «за Навального» – и тут же пообещали не прерывать диалог, заверив, что нуждаются в партнерстве с Москвой. Попытки Берлина вести столь двойственную политику понятны – ему не хочется ссор ни с США, ни с Россией. Но как в таком случае Москве надо вести себя по отношению к Германии? Подробности...
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Россия вооружилась цифровым учетом иностранцев

Единая электронная виза будет введена в России с начала 2021 года Сергей Шахиджанян/ТАСС
Впервые в своей истории Россия отказалась от архаичной системы бумажных виз, разрешив иностранцам приезжать в нашу страну по сути свободно. Жители 52 стран, включая, к примеру, Германию и Францию, могут отныне получить визу в Россию через интернет, не выходя из дома. Как визами нового образца могут воспользоваться иностранцы и как нововведение отразится на вопросах безопасности наших границ? Подробности...
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Азербайджан ради Турции стал наживать новых врагов

Ради идеи «тюркского братства» Азербайджану придется расплачиваться личной преданностью Эрдогану mod.gov.az
Между Азербайджаном и Грецией случился дипломатический конфликт – при том, что до сих пор эти страны дружили. Ранее Азербайджан поссорился с Францией, у которой еще недавно собирался покупать оружие. Словно по совпадению и Греция, и Франция уже давно находятся в ссоре с Турцией. Похоже, Азербайджан превращается в младшего партнера Эрдогана – и теперь все враги «султана» станут и врагами Алиева? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Не надо начинать курить ради защиты от ковида

Алексей Федоров, кардиохирург
Я, как кардиохирург, являюсь ярым противником курения и вижу его разрушительное влияние на сердце и сосуды, но не могу игнорировать факты: похоже, курящие заболевают значительно реже и редко болеют тяжело. Подробности...

Джон Леннон – первый планетарный пиар-проект

Владимир Можегов, публицист
В этом году у Джона Леннона целых два больших юбилея: 80 лет со дня рождения (9 октября 1940) и 40 лет со дня смерти (8 декабря 1980), когда он был застрелен в Нью-Йорке. Кто он, этот человек, родившийся в совершенной безвестности и вознесшийся на вершину успеха? Подробности...
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Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение. Присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Подробности...
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Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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    Названы возможные преемники Жээнбекова

       9 октября 2020, 12:02
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Готовность президента Жээнбекова уйти в отставку говорит о том, что противоборствующие стороны хотят прийти к компромиссу, сказал газете ВЗГЛЯД киргизский политолог Марс Сариев. Он рассказал о том, что сейчас происходит в Бишкеке и кто из киргизских политиков может стать новым лидером республики.

    «Президент Киргизии поступает очень мудро. Понимая, что республика находится на грани развала, хаоса и гражданских столкновений, он готов уйти в отставку и передать власть заново формируемым легитимным органам. Думаю, что с Жээнбековым достигнута договоренность о мирной сдаче своих полномочий. После отставки ему обеспечат безопасность», – считает эксперт Института общественный политики Киргизии Марс Сариев.

    Эксперт убежден, что у элитных групп, как со стороны Жээнбекова, так и со стороны оппозиции, появилась цель прийти к компромиссу. Об этом говорит подписанный Жээнбековым в пятницу указ об отставке правительства и премьера. «Возможные столкновения и кровопролитие может остановить только легитимная власть», – подчеркнул собеседник.

    При этом ситуация в Бишкеке сохраняется напряженной. По словам эксперта, в пятницу с раннего утра в центре города снова собираются люди. К ним намерены присоединиться жители из разных регионов, в том числе сторонники Садыра Жапарова (объявивший себя премьер-министром Киргизии) и Омурбека Бабанова (намерен вновь побороться за пост премьера). «Очень сильны позиции криминалитета, поэтому ситуация опасная», – подчеркнул политолог.

    Сариев приветствовал состоявшийся ранее телефонный разговор главы ФСБ России Александра Бортникова с первым замсекретаря Совбеза Киргизии Омурбеком Суваналиевым. «Но если сейчас на площади в Бишкеке начнутся столкновения, то произойдет дискредитация всех политических групп, рвущихся к власти, и будет установлен жесткий режим», – уверен собеседник.

    Он отметил, что в пятницу в Бишкек прилетел из Баку лидер Социалистической партии Киргизии (не имеет фракции в парламенте текущего созыва) Таалатбек Масадыков, который в прошлом был сотрудником ООН и участвовал в афганском урегулировании. «Эта фигура очень перспективная. Если Жапаров и Бабанов дискредитируют себя, то Масадыков, который не завязан ни на одну клановую группировку, возможно, станет временно исполняющим обязанности премьер-министра», – прогнозирует политолог.

    В то же время нельзя окончательно списывать со счетов бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева, который в ходе нынешних беспорядков был освобожден из заключения. В пятницу его сторонники тоже начали собираться в Бишкеке и готовятся противостоять людям Садыра Жапарова. «Атамбаев прекрасно понимает, что нужен мир. Я не думаю, что его сторонники заинтересованы в дестабилизации», – полагает Сариев.

    Политолог добавил, что республика не скатилась к полному хаосу только благодаря силовым структурам, чьи сотрудники в гражданской одежде помогают дружинникам патрулировать улицы, а милиции – охранять государственные здания и держать ситуацию под контролем.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность покинуть пост главы республики после утверждения легитимных руководителей органов исполнительной власти. Жээнбеков констатировал, что политическая ситуация в Киргизии «достигла критической точки».

    Ранее в пятницу состоялось совещание представителей силовых ведомств в МВД республики. На нем исполняющий обязанности главы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил о попытках обострить ситуацию в республике со стороны деструктивных элементов.


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