Россиян предупредили о многодневной магнитной буре Синоптики рассказали о погоде в столице 9 октября 2020, 03:56 Текст: Антон Никитин

В пятницу синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в пятницу утром в столице будет 10 градуса тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 11 градусов. На протяжении всего дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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