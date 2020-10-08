Авиакомпании обяжут устанавливать видеокамеры в самолетах

Российские авиакомпании обяжут устанавливать в самолетах камеры видеонаблюдения, следует из постановления правительства.

Как следует из документа, требование станет обязательным для уже используемых самолетов с 2025 года, а для новых самолетов, которые только поступают в парк перевозчика, с 2023 года.

Самолеты необходимо будет оборудовать средствами, обеспечивающими «видеообнаружение объектов видеонаблюдения в кабине транспортного средства и на путях прохода в салон (кабину)», отмечается в постановлении, передает ТАСС.

При этом видеоинформация должна будет храниться не менее 30 суток. Такие же требования в постановлении применяются и к иностранным авиакомпаниям.