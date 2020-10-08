Добровольцы ВСКС оказали помощь жителям Рязанской области после пожара

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8 октября, четверг | Последнее обновление — 16:03 | vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома
На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова
Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии
Бои в Карабахе показывают образец войны будущего
Побережье Камчатки отравил смертельный химикат
Всемирный банк критикует Россию за щедрость
Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
Во времена Нобеля не было генетики
Алексей Паевский, научный журналист
Не измельчала ли Нобелевская премия? Короткий ответ – нет. При этом Нобелевский комитет давно «забил» на само завещание Альфреда Нобеля, который просил присуждать премии строго по двум критериям. Подробности...
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Полвека назад Солженицын отменил советскую власть
Сергей Мардан, публицист
Оказалось, что всю огромную идеологическую машину, которую несколько десятилетий создавали большевики, может сломать маленький, невзрачный, измученный жестокой судьбой человек. После жизни на положении приживалы, «лишенца», русский писатель снова стал главным человеком в России. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы
В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧСПодробности...
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах
На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминоговПодробности...
Армения опубликовала фотографии обломков Су-25
В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горыПодробности...
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