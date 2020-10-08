Добровольцы ВСКС оказали помощь жителям Рязанской области после пожара

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей оказывают помощь жителям Рязанской области, оказавшимся в сложном положении после пожара и взрывов на территории складов хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино.

В Рязанской области 7 октября на складах загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Из-за пожара и взрывов на складах губернатор Рязанской области Николай Любимов ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Наши добровольцы уже прибыли к месту ЧС, чтобы помочь тем, кто сейчас оказался в сложном положении – эвакуированные жители близлежащих к месту взрыва поселений, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения», – рассказал руководитель ВСКС, член ОП Евгений Козеев.

По данным СМИ, более 1,6 тыс. жителей эвакуированы из ближайших к пожару 14 населенных пунктов. Студенты-спасатели ВСКС в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе оказывают помощь людям в Скопинском районе.

В задачи добровольцев ВСКС входит учет прибывающих и убывающих людей, их размещение, организация жизнеобеспечения (питьевой режим, предоставление койка-мест) и соблюдение эпидемиологического контроля: замена средств индивидуальной защиты и измерение температуры. В настоящее время проводится сбор информации о потребностях в гуманитарной помощи.

«Когда я из новостей узнал о происшествии, и появилась возможность помочь, я не раздумывая поехал сюда. Люди покинули дома, многие потеряли свое жилье. Это сложно пережить. Мы стараемся делать все возможное, чтобы жителям здесь, в пунктах временного размещения, было удобно», – поделился доброволец ВСКС Евгений Стрельников.

Все действия сводный отряд ВСКС совершает во взаимодействии со специальными службами. Команда оснащена необходимым оборудованием и средствами индивидуальной защиты. Кроме того, добровольцы ВСКС, входящие в оперативную группу, прошли специальную подготовку на базе ВЦПСФ РТУ МИРЭА и обладают необходимыми навыками для работы в зоне чрезвычайной ситуации.

Склад боеприпасов возле поселка Желтухино Рязанской области загорелся 7 октября. Пресс-служба Западного военного округа сообщала, что огонь на территорию хранения артиллерийских боеприпасов в Рязанской области перешел с загоревшейся травы. Госпитализированы 16 человек, пострадали более 20 построек. В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники. От МЧС группировка сил и средств составляет 400 человек и 87 единиц техники.