Юрист увидел в указе Собянина нарушение закона

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о сборе и передаче персональных данных работающих удаленно сотрудников является серьезным нарушением Федерального закона №152-ФЗ, заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Юрист подчеркнул, что предпринимателей фактически заставляют нарушать закон, поскольку данные работников в базах привязаны как минимум к номеру телефона, социальной карты и прочему, передает «Царьград».

По словам Трунова, за передачу этих данных работодатели могут получить крупные штрафы, поскольку это будет прямое нарушение закона «О персональных данных».

Он посоветовал работодателям, которе не хотят нарушать закон, обращаться в суд.

«Обжаловать решения – те первые решения, которые пойдут, а в дальнейшем либо скорректируют указ, либо судебная практика установит, как это сделать без нарушения закона», – уточнил он.

Юрист добавил, что предприниматели оказались меж двух огней: либо их накажут за нарушение закона, либо за неисполнение указа мэра.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице сообщили, что сотрудники на удаленке обязаны предоставить данные о номерах своих телефонов, транспортных карт и машин в соответствии со статьей Трудового кодекса.

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