Водителей свадебного кортежа в КБР привлекли к ответственности

В Кабардино-Балкарии 22 водителей свадебного кортежа привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и стрельбу на дороге, сообщили в региональном УМВД.

Водители кортежа «беспричинно совершали опасные маневры и круговые движения», они создавали угрозу своей безопасности, и безопасности других водителей, цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Также они произвели несколько выстрелов в воздух из охолощенного светозвукового автомата Калашникова.

«Автоинспекторы установили, что данные правонарушения совершили 22 водителя в возрасте от 19 до 36 лет, в числе которых жители Нальчика, Чегемского, Урванского, Зольского, Эльбрусского, Баксанского и Терского районов республики. В их отношении составлено 25 административных материалов, две автомашины Lexus помещены на стоянку ОМВД России по Чегемскому району», – приводит сообщение МВД РИА «Новости».

В декабре в Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе во время конфликта между водителем «Газели» и двумя мужчинами из автомобилей свадебного кортежа.