Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в продаже боеприпасов боевикам в Сирии

Бывший депутат Рады Давид Жвания заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко продавал в Сирию запрещенные фосфорные бомбы группировкам, противостоящим президенту Сирии Башару Асаду.

Жвания подготовил очередное заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины против Порошенко.

«Сейчас я готовлю еще одно заявление в ГБР, и оно будет касаться не политических событий. <...> Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014-2016 годов», – заявил Жвания в видеообращении на YouTube-канале.

По его словам, боеприпасы направлялись в поддержку борьбы с Асадом, а покупателем была одна из группировок, противостоящих президенту Сирии.

«У меня есть доказательства этого, они все будут приведены в заявлении в ГБР», – подчеркнул он.

Ранее Жвания заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший глава СНБО Александр Турчинов якобы занимались похищениями людей в 2013-2014 годах.

До этого он сообщал, что в финансировании протестов на площади Независимости в Киеве в 2013-2014 годах участвовало литовское посольство.