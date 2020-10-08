Названы новые критерии для номинации на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила новые критерии по прокату фильмов для выдвижения на премию «Оскар» в 2021 году.

Весной в Киноакадемии решили, что картины, которые прокатчики не показывают в кинотеатрах из-за коронавируса, все же смогут претендовать на премию, но после академики решили прояснить, при каких условиях фильм может быть номинирован, передает РИА «Новости».

Фильм может попасть в число номинантов в двух случаях. Если картину собирались показывать в кинотеатрах, но после было принято решение выпустить ее на онлайн-сервисах. В таком случае она может попасть на «Оскар», но для этого создателям придется выложить картину на сайт Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза.

Во втором варианте картина может быть показана в кинотеатрах в течение хотя бы одной недели подряд, не менее трех сеансов ежедневно, хотя бы один из которых – с шести до 10 вечера в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Майами или Атланте. Также засчитываются показы в автокинотеатре. Такие фильмы не обязательно грузить на сайт Academy Screening Room.

В сентябре американская киноакадемия представила новые стандарты, которым должны будут соответствовать картины для номинации в категории «Лучший фильм».

Теперь один из главных героев или героев второго плана должен быть темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы.

Вместе с тем не меньше 30% актерского состава фильма должно быть представлено женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями.