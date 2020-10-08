Ученые предупредили о возможности новой пандемии

Ученые заявляют, что бесконтрольный прием антибиотиков породил новую угрозу для человечества – супербактерию, против которой не существует препаратов, пишут СМИ.

Как пишет Science Alert, «кризис супербактерии только накаляется» и это станет настоящим ударом.

«Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID-19 ситуация ухудшается», – говорится в материале, передает «Царьград».

Авторы материала также приводят пугающие данные статистики: ежегодно в США около 3 млн человек заражается особо устойчивым типом бактерии, из них около 35 тыс. людей умирают, несмотря на вовремя оказанную помощь и на своевременный прием препаратов.

«Еще более пугающие цифры выдает глобальная, мировая статистика, согласно которой каждый год 700 тыс. людей умирают по вине не поддающихся лечению бактерий», – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что наиболее опасны для окружающих те, кто переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно.