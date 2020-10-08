Асад назвал грабежом соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии

Соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии – это грабеж, и остановить его можно, лишь освободив эти территории, заявил сирийский президент Башар Асад.

«Это грабеж, и единственный способ остановить его – освободить наши территории», – передает РИА «Новости» ответ Асада на вопрос о том, что он думает о соглашении между США и сирийскими курдами по добыче нефти.

По его словам, если этого не сделать, никакие меры не смогут остановить их, «потому что они грабители».

«Вы не можете остановить вора, пока не посадите его в тюрьму или каким-то образом не сдержите его, изолировав от той территории, где он может совершить ограбление. Так же надо поступить и с этими ворами. Их надо выгнать из региона, это единственный способ. И сирийское правительство должно контролировать каждую часть Сирии, тогда ситуация нормализуется», – резюмировал Асад.

Он добавил также, что не считает эффективным взаимодействие России, Турции и США в сирийском Идлибе.

«Нет, я не считаю его (сотрудничество РФ, Турции и США в Идлибе) эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали», – сказал Асад.

По его словам, Анкара каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, однако так и не выполнила ни одного из своих обещаний или обязательств.

«Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим», – отметил сирийский президент.

Напомним, Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.

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