Асад назвал грабежом соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО

Украина готова разместить английскую военную базу рядом с Крымом Fred Marie/Reuters
Украина может разрешить Британии построить базу ВМФ в Николаевской области. Для войск НАТО это удобный район для шпионажа за Россией, в качестве места для базирования авиации и флота и плацдарма для возможного удара по России. Кроме того, Лондон готов предоставить Киеву кредит на строительство военных катеров. Чем еще опасно появление базы НАТО в непосредственной близости от Крыма? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Полвека назад Солженицын отменил советскую власть

Сергей Мардан, публицист
Оказалось, что всю огромную идеологическую машину, которую несколько десятилетий создавали большевики, может сломать маленький, невзрачный, измученный жестокой судьбой человек. После жизни на положении приживалы, «лишенца», русский писатель снова стал главным человеком в России. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

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Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Асад назвал грабежом соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии

    8 октября 2020, 11:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Соглашение США и курдов по добыче нефти в Сирии – это грабеж, и остановить его можно, лишь освободив эти территории, заявил сирийский президент Башар Асад.

    «Это грабеж, и единственный способ остановить его – освободить наши территории», – передает РИА «Новости» ответ Асада на вопрос о том, что он думает о соглашении между США и сирийскими курдами по добыче нефти.

    По его словам, если этого не сделать, никакие меры не смогут остановить их, «потому что они грабители».

    «Вы не можете остановить вора, пока не посадите его в тюрьму или каким-то образом не сдержите его, изолировав от той территории, где он может совершить ограбление. Так же надо поступить и с этими ворами. Их надо выгнать из региона, это единственный способ. И сирийское правительство должно контролировать каждую часть Сирии, тогда ситуация нормализуется», – резюмировал Асад.

    Он добавил также, что не считает эффективным взаимодействие России, Турции и США в сирийском Идлибе.

    «Нет, я не считаю его (сотрудничество РФ, Турции и США в Идлибе) эффективным по одной простой причине: если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали», – сказал Асад.

    По его словам, Анкара каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, однако так и не выполнила ни одного из своих обещаний или обязательств.

    «Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим», – отметил сирийский президент.

    Напомним, Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. Россия указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.

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