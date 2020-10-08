У приемной ФСБ в Москве задержан нарушитель «режима повышенной готовности»

Мужчину, нарушавшего правила поведения при введении режима повышенной готовности, задержали у здания приемной ФСБ в центре Москвы, сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД по городу.

«В ОМВД России по Мещанскому району Москвы от здания приемной ФСБ сотрудниками полиции доставлен гражданин, нарушавший правила поведения при введении режима повышенной готовности», – сказали в ведомстве, передает АГН «Москва».

Отмечается, что по данному факту возбудили административное производство по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации».

В апреле в Москве полицейским пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя-нарушителя самоизоляции и правил дорожного движения.

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