Спасший Навального врач отверг отравление блогера

Состояние блогера Алексея Навального могло вызвать несоблюдение диеты или употребление алкоголя, но не отравление, заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи №1 Александр Сабаев.

«Это и фактор алиментарный, то есть факторы питания и факторы возможного употребления алкогольных напитков. Это фактор несоблюдения диеты либо ведение каких-то диет. Основные причины, как правило, именно эти. Но то, что метаболические нарушения были, это подтверждено лабораторными тестами», – сказал врач, передает РИА «Новости».

Он пояснил, что, вероятно, у пациента была дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови, которые к концу пребывания в больнице удалось стабилизировать.

Сабаев также напомнил, что консилиум врачей сошелся на диагнозе «нарушение углеводного обмена».

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию. МИД Германии и Франции сообщали в совместном заявлении, что направят партнерам по ЕС предложения по дополнительным санкциям.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя ситуацию с блогером, заявил, что Москве не в чем оправдываться перед Германией и другими странами, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в «отравлении» Навального». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства», которые якобы «доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.