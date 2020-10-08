Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о коляске за 570 тыс. рублей для новорожденного сына.

Ранее Ургант в своей передаче на Первом канале поздравил продюсера и ее мужа Евгения Плющенко с рождением сына, пошутив при этом о дорогой коляске для ребенка. «Это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое», – отметил он.

Рудковская ответила на шутку в Instagram, отметив, что ей приятно быть ньюсмейкером «уже целую неделю».

«Но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю», – написала продюсер.

1 октября у продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй сын. Мальчика назвали Арсений. При этом пользователи соцсетей раскритиковали Рудковскую за коляску стоимостью 7,3 тыс. долларов (569 тыс. рублей) для новорожденного, а общественники посоветовали продюсеру организовать аукцион с продажей дорогостоящей коляски, чтобы отправить вырученные средства на благотворительность для беременных.

Плющенко и Рудковская поженились 12 сентября 2009 года. Первый сын пары Александр родился 6 января 2013 года, крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан.