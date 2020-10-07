Шойгу обсудил ситуацию в Карабахе с министрами обороны Армении и Азербайджана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел переговоры с руководителями военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, сообщает российское министерство.

Шойгу обсудил с ними по телефону «текущую ситуацию в Нагорном Карабахе», передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как на данный момент выглядит оперативная обстановка в Карабахе, где 27 сентября началось обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном.

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