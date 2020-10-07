Два беспилотника упали на востоке Грузии

Два беспилотных летательных аппарата вечером в среду упали на востоке Грузии в Сагареджойском и в Кварельском районах с разницей в 10 минут. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на МВД страны.

Никто не пострадал, ведется следствие, на месте находятся эксперты-криминалисты. Принадлежность беспилотников не установлена.

Сагареджо находится в 50 километрах восточнее Тбилиси, Кварели - в 135 километрах.